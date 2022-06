Česku chybí koncepční řešení současné situace s energiemi, shodují se Prokop a Seidler

Podle Prokopa by se vláda místo bojů o způsob, jakým zprocesovat pětitisícový příspěvek na dítě, měla soustředit na skutečnou reformu – především reformu sociálních dávek, příspěvku na bydlení a reformu daní, které podle něj v příliš velké míře dopadají na nízkopříjmovou práci.

„My už jsme před měsíci navrhovali reformu daní, podle které by se sleva na poplatníka, kterou nízkopříjmoví zaměstnanci nevyčerpají, převedla do bonusu, jako je to u dětí. Vláda od nás má i podklady, komu konkrétně by to pomohlo,“ dodal Prokop.

I podle Seidlera Česko příliš daní podprůměrně vydělávající zaměstnance. „Evropská komise nám to roky říká. Je to několik let jedno z doporučení, ale za ty roky jsme to nebyli schopni udělat,“ popisuje situaci. Zrušení superhrubé mzdy navíc podle něj šlo opačným směrem.

Připouští zároveň, že vzhledem k současné situaci je složité zavádět koncepční změny. „Já mám trochu pochopení pro to, že v této mimořádné době je potřeba konat rychle, takže se udělají rozhodnutí, která nejsou rozhodně optimální,“ říká Seidler. „Ale někdy mám pocit, že tam ani snaha o to optimální řešení není.“