Vláda zvažuje alternativu k národnímu parku. Soutok Dyje s Moravou by mohl být jen CHKO

Řeky Dyje a Morava ovlivňují celou jihomoravskou oblast, kde vytváří slepá ramena, napájí lužní lesy a mokřady. Ty jsou po staletích vysoušení krajiny ojedinělým kusem přírody. Pro soutok jsou charakteristické také staré, samostatně stojící stromy. Ochránci jich tady v minulosti napočítali skoro dvanáct tisíc. Přitahují různé druhy hmyzu a v jejich korunách hnízdí ptáci.

„Starý strom je domovem pro desítky a možná stovky druhů živočichů, to je fenomén, který roste tři sta, čtyři sta let a samozřejmě se nedá nahradit,“ zdůvodňuje jejich zásadní funkci v ekosystému předseda Českého svazu ochránců přírody Libor Ambrozek.

O tom, jak soutok obou řek bránit, diskutovali poslanci z výboru pro životní prostředí. „Jestli národním parkem, to je samozřejmě otázka do široké diskuze. Ochranu si toto území ale určitě zaslouží,“ argumentovala předsedkyně sněmovního výboru Jana Krutáková (STAN).

Když ne NP, tak CHKO

Bývalý ministr životního prostředí a poslanec za ANO Richard Brabec si myslí, že si vláda dala za cíl přiznat oblasti nejvyšší stupeň ochrany příliš zbrkle. „A teď se to ukazuje, protože sama už začíná ze svého plánu couvat,“ dodává. Také proto, že je zdejší krajina výsledkem lidského hospodaření, a národním parkům by měl být ponechán samovolný vývoj, by podle Brabce mohlo být řešením vyhlášení CHKO.