Zeman navrhl Senátu jmenovat ústavním soudcem advokáta Poledníka

Novým ústavním soudcem by se mohl stát advokát Petr Poledník. Žádost o souhlas s jeho jmenováním doručila prezidentská kancelář do Senátu na konci března. Upozornila na to Česká televize. Ústavní soud je personálně oslabený po odchodu soudkyně Kateřiny Šimáčkové na konci loňského roku, kdy nastoupila u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Senát by o jejím nástupci mohl rozhodnout do letošního léta.