Rusko chce vydání muže viněného z krádeže ropy. Český soud to odmítl

Rozhodnutí není pravomocné, lze proti němu podat stížnost. Státní zástupkyně si ponechala lhůtu na rozmyšlení, Sergejev se stížnosti vzdal.

Za běžné situace by podle předsedy senátu Tomáše Kubovce soud vydání připustil. „Jedná se o kriminální trestný čin, za který lze uložit trest až do deseti let,“ uvedl soudce. Jednání by bylo nezákonné i v Česku.

Okolnosti se však podle něj zásadně změnily po zahájení invaze Ruska na Ukrajinu. „Orgány Ruska se dopouštějí potírání mezinárodně garantovaných práv vlastního obyvatelstva, zejména svobody shromažďování a svobody projevu,“ prohlásil Kubovec.

Lze brát záruky Ruska vážně? Soudce má pochybnosti

Český zastupitelský úřad podle předsedy senátu nemá možnost monitorovat záruky, že Rusko bude dodržovat mužova lidská práva. Nelze ani zkontrolovat, zda nebude mučen. „Nelze spoléhat na to, že Ruskou federaci bude od případného nedodržování záruk odrazovat riziko, že by tyto kroky zhoršily diplomatické vztahy s Českou republikou,“ uvedl. Dodal, že je sporné, zda lze vůbec brát po zahájení invaze ruské garance vážně.

Soudce použil podobnou argumentaci jako v první polovině března Nejvyšší správní soud, který se zabýval případem dalšího Rusa Sergeje Kudaškina. Rozhodl, že kvůli současným okolnostem musí ministerstvo vnitra znovu posoudit mužovu žádost o azyl, kterou předtím zamítlo. Kudaškinův advokát označil tento verdikt za průlomový.