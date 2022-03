Hrad podle prověrky skartoval zprávu o Vrběticích omylem, uvedlo Aktuálně.cz

NBÚ, který na Hradě spolu s ministerstvem vnitra prováděl prověrku, bude jako přestupek řešit chyby dvou pracovníků Hradu při evidenci a předávání utajovaných dokumentů.

K předčasné skartaci vrbětické zprávy omylem řekl Kadlec, že takový krok postihuje zákon o archivnictví, jehož dodržování na Hradě kontrolovalo vnitro. Ministerstvo vnitra zatím výsledky prověrky neoznámilo.

Ovčáček: Pochybení je administrativního charakteru

Podle hradního mluvčího Jiřího Ovčáčka kontrola nezjistila u takzvané vrbětické zprávy porušení zákona, ochrana utajovaných informací nebyla ohrožena ani u dalších dokumentů, sdělil agentuře ČTK. Pochybení podle něj bylo administrativního charakteru.

Kontroly NBÚ a vnitra v Kanceláři prezidenta republiky (KPR) doporučil začátkem února sněmovní bezpečnostní výbor poté, co média upozornila na případ skartování tajného dokumentu o zapojení ruských tajných služeb do výbuchu areálu ve Vrběticích. Prověrka NBÚ od 21. do 23. února podle šéfa úřadu Kadlece potvrdila, že zpráva o Vrběticích byla zničena, ačkoli ještě neměla být skartována.

„U inkriminovaného utajovaného dokumentu bylo v příslušném sloupci jednacího protokolu uvedeno, že byl skartován omylem při mimořádné skartaci v listopadu 2021. Toto zjištění vyplývá z předložených administrativních pomůcek a dalších písemností,“ řekl Kadlec serveru.