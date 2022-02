Blažek chce, aby vláda nemohla odvolat šéfa žalobců bez udání důvodu

Po nástupu Marie Benešové (za ANO) do křesla ministerstva spravedlnosti se nevládní organizace obávaly zejména ohrožení nezávislosti státního zastupitelství. Podle Lukáše Krause, právníka Rekonstrukce státu, je nadále zásadním problémem, že vláda může odvolat nejvyššího státního zástupce bez udání důvodu. Sám by byl pro variantu, „že se místo toho, aby vláda odvolávala nejvyššího státního zástupce, zakotví kárné důvody, kdy může rozhodnout odvolání nejvyššího státního zástupce kárný soud.“

U novely předložené exministryní Benešovou nebyla například shoda na funkčním období šéfů státních zastupitelství. Žalobci navrhovali deset let, stejně jako tomu je u předsedů Nejvyššího nebo Ústavního soudu, Benešová však byla proti: „Setrvávám na svém stanovisku, deset let mi přijde nepřiměřeně mnoho.“

Nový ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) chce pro šéfy státních zastupitelství nastavit přesná funkční období a spolu s ním by se mohl omezit i způsob, jak vláda obsazuje vrchol soustavy. „Bude-li zavedeno funkční období, tak si dokážu představit variantu, že odvolání bude možné pouze v kárném řízení,“ řekl Blažek.

Opoziční ANO s návrhem na neodvolatelnost nejvyššího státního zástupce vládou nemá problém. Poslanec Radek Vondráček souhlasil, že „je na tom je víceméně shoda a určitě by to přispělo k dobrému“.

U Ištvana

Ministr spravedlnosti v pondělí poprvé ve funkci navštívil olomoucké vrchní státní zastupitelství. Právě jeho šéfa Ivo Ištvana v minulosti často kritizoval a právě o něm řekl, že „jeho případ ukazuje, že je potřeba zavést funkční období vedoucích státních zástupců, protože je ve funkci nebývale dlouho.“

S Ištvanem mluvil Blažek také o postupu státního zastupitelství v kauze Stoka, která se týká údajné korupce na brněnské radnici. Soud totiž nemohl vynést rozsudek kvůli tomu, že žalobci nedodali do spisu asi deset tisíc stran spisu. Podle Blažka to úmysl nebyl. „Nevím, proč by někdo od počátku dělal chybu,“ sdělil. Ivo Ištvan schůzku odmítl komentovat.

Kauzou spisu Stoka se zabývá také nejvyšší státní zástupce, vyžádal si informace, jaká budou přijata opatření k zajištění nápravy, a i případně vyvození osobní odpovědnosti.