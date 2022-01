Pracovní dobu strojvedoucích bude hlídat stát. Postihy za prohřešky ale zatím dát nemůže

„V době, kdy strojvedoucí jezdí pro více dopravců, se momentálně může stát, že nebude nijak potrestaný,“ připouští mluvčí ministerstva dopravy Tomáš Lukašík. „Než případně nastavíme nějaký sankční režim, musíme mít objektivní data. Proto monitoring licencí děláme. Chceme zjistit, jak velký problém to je,“ dodává. Podle resortu dopravy nemohl úřad nastavit postihy rovnou, protože stát neví, jak velký problém přetížení strojvedoucí představují. „Může se ukázat, že to není takový problém, jak se zdálo. Nebo zjistíme, že je to zásadní věc a je potřeba to rychle řešit,“ vypočítává Lukašík.

Kdy bude ministerstvo sebrané informace vyhodnocovat, rozhodne úřad až podle prvotních dat, která odhalí opravdové vytížení strojvedoucích. Začít ale plánuje do půl roku od spuštění systému.

Data jen pro Drážní úřad

Někteří dopravci také poukazují na to, že nemají k datům z monitoringu přístup. Ani firmy si tak nemohou ohlídat, jestli někdo nepracoval jinde a je dostatečně odpočatý. „Bohužel my jako zaměstnavatelé nemáme přístup k datům z monitoringu našich vlastních zaměstnanců, což jsme během procesu přípravy připomínkovali. Neboť podle zákonné normy máme zajistit, že na směnu nasadíme strojvedoucího po odpočinku. Pokud systém vidí, že náš zaměstnanec odpočinek nedodržel, pak bychom o tom měli být informováni i my, zaměstnavatelé,“ má jasno prezident Sdružení železničních nákladních dopravců Martin Hořínek.

Ministerstvo dopravy ale zatím neuvažuje, že monitoring soukromým dopravcům zpřístupní. „Nepočítáme s tím, že by dopravci měli do systému monitoringu přístup, neboť to s ohledem na obchodní tajemství není možné. Pokud se jedná o situaci, že si dopravci chtějí sami své zaměstnance ohlídat, zda nejezdí pro konkurenci, mohou jim to již dnes zakázat prostřednictvím standardních smluv,“ vysvětluje Lukašík.

Dopravci komplikace neočekávají

Data o délce pracovní doby strojvedoucích bude Drážní úřad sbírat skrz provozovatele drah. Největším z nich je Správa železnic. Do stávajícího systému monitorujícího spoje na trati budou dopravci nově zadávat také údaje o řidičích. Podle informací ČT jsou na spuštění monitoringu připraveni. Komplikace by ale mohlo způsobit velké množství dat, které při ostrém spuštění 1. února začne proudit do systému.

„Změní se především objem dat, která bude systém zpracovávat,“ říká k zahájení ostrého provozu systému mluvčí Drážního úřadu Pavlína Straková. „Pilotní fungování monitoringu licencí strojvedoucích nám umožnilo otestovat systém v tomto ohledu pouze částečně. Jelikož byla účast v systému dobrovolná, nemusel zpracovávat tak velké objemy dat. Nyní bude množství několikanásobně vyšší a po ostrém startu bude nutné fungování systému nastavit tak, aby vše běželo hladce jak na vstupech, tak na výstupech,“ nastiňuje mluvčí.