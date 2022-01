V Česku chybí tisíce policistů. Noví zájemci o práci ve sboru často nezvládnou psychotesty

Nově do řad Policie České republiky nastoupil například Petr Zítka, ve službě je teprve několik dní. „Jsem tady dva dny i s cestou, jsem na úplném začátku, nepolíbený, a všechno mě čeká: výcvik, škola, praxe. Nechtěl jsem dělat všední práci, která by byla pořád dokola, což u policie určitě nehrozí,“ popsal svou motivaci nový policista.

Opačným příkladem je Silvie Stejskalová. Ta policii opustila po sedmadvaceti letech, kdy sloužila u cizinecké policie. „Rozhodování odejít bylo těžké a zvažovala jsem to více než rok. Rodina mě podporovala po celou dobu, ale jednoduché to nebylo, a tak jsem si řekla, že bych čas mohla obrátit k rodině a víc se jí věnovat,“ řekla.

Policisté chybí v celém Česku

Odchod policistů do civilu teď řeší sbor v celé republice. Celkem potřebuje doplnit na pět a půl tisíce pracovních míst. Například v Jihomoravském kraji chybí přes dvě stovky příslušníků. „Řada policistů počítá – a vychází z toho, co je pro ně výhodnější. V rámci Jihomoravského kraje odcházeli policisté, kteří měli kolem třiceti let služby, v řadě případů hrál roli i zdravotní stav,“ popsal situaci ředitel jihomoravské policie Leoš Tržil.

Policie chce nyní novou kampaní oslovit i novou generaci. Například v Brně jezdí od tohoto týdne tramvaj, která má případné uchazeče nalákat. „Dobrý zdravotní stav, dobrá fyzická způsobilost a psychologické vyšetření – to jsou tři základní podmínky, které jsou nezbytné pro přijetí do služebního poměru,“ uvedl ředitel s tím, že většinou bývá problém u psychotestů.