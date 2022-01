Policie loni odhalila přes jedenáct tisíc cizinců, kteří byli v Česku nelegálně

Podle Vondráška je nutné nárůst dávat do kontextu celoevropského vývoje, došlo podle něj totiž k významnému nárůstu migrace do Evropské unie. Čísla také ovlivnila pandemie nemoci covid-19, zahrnují totiž i cizince, kteří vstoupili do České republiky legálně, ale nesplnili protiepidemická nařízení.

Naprostou většinu cizinců, konkrétně 10 835, policie odhalila ve vnitrozemí, tedy při nelegálním pobytu, nelegálním zaměstnávání či právě při porušování opatření proti šíření nemoci covid-19. Proti roku 2020 jich bylo o 4190 více. Počet lidí zadržených na vnější schengenské hranici, tedy na mezinárodních letištích, loni naopak meziročně klesl o 113 na 335 lidí.

Policie loni také zajistila 1330 běženců, kteří se chtěli přes Česko dostat do jiné země. Proti roku 2020 jich přibylo 844. Nejčastěji šlo o Afghánce a Syřany, nejvíce směřovali do Německa.

Počet cizinců, kteří se v Česku zdržovali nelegálně, stoupá od roku 2017. Nejvyšší však dosud byl v roce 2015, kdy v Evropě kulminovala migrační krize. Tehdy policie odhalila při nelegální migraci 8563 cizinců.