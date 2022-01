Mašek vytýká Válkovi pozdější start plošného firemního testování. Ministr je přesvědčen, že postupuje správně

To však ministr zdravotnictví Válek odmítl. „Testů máme dostatek,“ prohlásil. „Je potřeba poděkovat předchozí vládě za to, že ke konci zvolila německou metodiku a vybrala testy, které v německé metodice vycházejí nejlépe. Na základě toho jsme ještě pomocí výběrového řízení v poslední dny nouzového stavu nakoupili testy pro školy v dostatečném množství a dostatečně se předzásobovali,“ ujistil také.

„Proč ne hned, proč nezačínáme nyní, kdy omikron jednoznačně nastupuje, my máme možnost podchytit ho plošným testováním a odchytávat menší množství nakažených a vyřazovat je z pracovního procesu?“ ptá se. Sám se domnívá, že je to hlavně proto, že zatím není k dispozici dost testů.

Pozornost vzbudilo, že po zkrácené pětidenní karanténě nebude potřeba negativní test pro její ukončení. Ministr Válek si však nemyslí, že by to znamenalo, že by se v důsledku na veřejnosti pohybovali infekční lidé. Test sice nepodstoupí při konci karantény, ale i tak se dalšímu testování nevyhnou – jakmile se vrátí do práce, čeká je při příchodu další testování.

Podle Maška přesto není zřejmé, proč se izolace bezpříznakových lidí a karanténa po kontaktu s nakaženým zkrátí na pět dnů o týden dříve, než naplno vypukne testování ve firmách. „Je stále hrozba toho, že jestli se omikron rozšíří a pozitivně testovaných bude hodně, může to ohrozit kritickou infrastrukturu státu, chod zdravotnictví – pokud budeme zdravotníky posílat do karantény,“ varoval.

Při pozitivním antigenním testu bude karanténa, blízkých nakaženého se žádná omezení nedotknou

Lidé, kteří budou mít pozitivní antigenní test, budou muset být od 17. ledna doma, zatímco nyní je k tomu potřeba potvrzení PCR testem (konfirmační PCR test ale bude možné podstoupit a v případě, že bude negativní, karanténa ihned skončí). Kdo však bude doma na základě pozitivního antigenního testu, nebude v izolaci, nýbrž v karanténě. Pro samotného pozitivně testovaného člověka se pětidenní pobyt doma nebude ničím lišit. Válek však připustil, že se žádná omezení netýkají lidí, kteří s ním žijí v domácnosti. „V podstatě ano, netýkají,“ řekl. Lidé, v jejichž domácnosti se vyskytne někdo s pozitivním PCR testem, totiž jsou považováni za rizikové kontakty a hygienici jim často nařizují karanténu.

Není zatím jasné, jak dlouho potrvá zostřené testování ve firmách. V minulosti vládní politici hovořili o dvou až třech týdnech, ale zatím žádný termín nestanovili. „Virus je virus. Ale situace ve Francii, v Anglii, Holandsku (…) ukazuje, že katastrofální křivka trvá tři až čtyři týdny. Takto počítáme, že to bude v České republice,“ domnívá se ministr zdravotnictví.

Poslanec Mašek vládu kritizoval za to, že nepožádala o prodloužení nouzového stavu. Je přesvědčen, že by s ním byla příprava na omikron snazší. „Kdyby ve volebním programu pětikoalice nebylo, že nebudou pokračovat v nouzovém stavu, tak si dnes asi všichni uvědomujeme, že s nouzovým stavem, který by se využil pro rychlé nákupy, by se s testováním dalo začít ještě v okamžiku, kdy to má smysl, kdy křivka narůstá,“ uvedl.