Bývalá vedoucí kanceláře exhejtmanky Jermanové míří kvůli smlouvám s externisty před soud

„K Obvodnímu soudu pro Prahu 5 byla podána obžaloba na jednu osobu, a to pro přečin porušení povinnosti při správě cizího majetku,“ uvedla Ševčíková. Mastrini zároveň hrozí přísnější trestní sazba, protože podle obžaloby svým jednáním způsobila značnou škodu. Za to jí v případě odsouzení hrozí až pět let vězení.

Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu zasahovali na krajském úřadě na konci června 2019, zároveň i ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně. Prověřovali pracovní smlouvy s externisty. Hejtmanství částky vyplácené externistům odůvodnilo tím, že odešli klíčoví zaměstnanci a chyběly pracovní síly. Odbor interního auditu prověřil dohody o provedení práce a pracovní činnosti od roku 2017 a dospěl k závěru, že úřad uzavíral pracovní smlouvy v souladu s platnými normami.

Policie nicméně případ dále vyšetřovala. Kromě Mastrini kriminalisté následně v polovině loňského roku obvinili také bývalého vysoce postaveného úředníka kraje a blízkého spolupracovníka hejtmanky Romana Šuberta. Ten se měl podle policie dopustit stejně jako Mastrini trestného činu porušování povinností při správě cizího majetku a způsobit tím škodu 467 tisíc korun. Na případ upozornil loni v září server Seznam Zprávy. Vyšetřování Šuberta ale policie podle státní zástupkyně zatím neukončila.

Padesát tisíc měsíčně za poradenství o odpadech

Šuberta policisté podle serveru obvinili po porovnání výkazů práce, které externisté museli odevzdávat a do nichž zapisovali odpracované hodiny, s vyplacenými paušálními částkami. Spočítali, že externisté byli zaplaceni za víc hodin, než podle výkazů skutečně odpracovali. Tím, kdo to měl kontrolovat a odhalit, byl podle kriminalistů šéf hejtmančiny kanceláře Šubert. „Měl tedy s péčí řádného hospodáře provést poměrné snížení odměny za vykonanou práci,“ zdůvodnili kriminalisté Šubertovo stíhání.

Mezi externisty byl například někdejší volební manažer ANO Martin Itterheim, který za 50 tisíc korun měsíčně radil bývalé hejtmance s odpady. Pokorná Jermanová už dříve uvedla, že je normální, když má poradce na věci, v nichž se neorientuje. To, že má Itterheim stranickou knížku ANO, bylo podle ní jeho právo a shoda okolností. Za důležité považovala to, že je odborníkem a pracuje dobře.