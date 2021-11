Silnice na východě Čech a na Moravě pokryl led, meteorologové varují před náledím do devíti hodin

Na devatenáctikilometrovém úseku silnice I/56 na Frýdecko-Místecku v Beskydech mezi obcemi Ostravice a Bílá platí do 29. listopadu v obou směrech zákaz vjezdu pro nákladní vozy nad 12 tun. Silnice je jedním z hlavních tahů na Slovensko. Pro nákladní dopravu je uzavřena také silnice II/279 mezi Drnovicemi a Podomím na Vyškovsku.

Podle ČHMÚ hrozí, že se bude vytvářet náledí, do sobotních 9 hodin, a to na Moravě a ve Slezsku a také v celém Pardubickém kraji, na Vysočině a na východě Královéhradeckého a Jihočeského kraje.

V sobotu by podle meteorologů mělo občas sněžit, pod 400 metry budou srážky smíšené. Teploty se dostanou nejvýše čtyři stupně nad nulu. V noci na neděli bude v Čechách mrznout, na východě republiky by měla teplota zůstat kolem nuly nebo mírně nad ní. Opět by se mohlo tvořit náledí. V neděli přes den vystoupají teploty nejvýše na minus 1 až plus 3 stupně, na východě republiky až pět stupňů nad nulu. Na většině území bude sněžit, pod 400 metry a na východě pod 700 metry budou srážky smíšené.