Vondráček sněmovnu špatně reprezentoval, říká šéfka TOP 09. Není to jednoduchá práce, hájí se on

„Sněmovna je živé těleso, není jednoduché ho řídit, je to řemeslo, které se učí, já jsem rád, že jsem napřed nastoupil jako místopředseda a pak že jsem měl vždycky několik lidí, kteří už to dělali. Že byla zachovaná kontinuita. Doufám, že k ní bude přihlíženo,“ vzkázal Vondráček budoucí šéfce dolní komory.

Pekarová Adamová mu poděkovala za jeho rady. Je si vědoma toho, že vést Poslaneckou sněmovnu nebude jednoduché. Přesto trvá na tom, že Vondráček ji dostatečně nereprezentoval a není ani vhodným kandidátem ani na místopředsedu sněmovny.

„Myslím si, že stran řízení schůzí obstál, to určitě nechci zpochybňovat, ale stran reprezentace naší komory, a já jsem jako poslankyně jednou z těch, kterou reprezentoval, takže můj názor, který já tímto vyjadřuji, je ten, že v tomto směru si nevedl tak příliš dobře, jako by mohl,“ sdělila. Zmínila například Vondráčkův zdvižený prostředníček nebo to, že si zahrál na kytaru na pultíku ve sněmovně.