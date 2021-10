Odborníci představili nový systém značení potravin, platit má už příští rok

Nový systém značení nutriční hodnoty jídla by měl začít platit už příští rok. Na podporu jednodušší orientace na obalech potravin oficiálně vznikla platforma nazvaná Pro Nutri-score, která má třináct členů včetně zástupců lékařských organizací a potravinových výrobců. Na tiskové konferenci představila hodnoty nového nutriční skóre. To pomocí barev popisuje, co daný výrobek obsahuje a jak ovlivňuje zdraví. S jeho zavedením souhlasí ministerstvo zdravotnictví, skepticky se k němu ale staví některé potravinářské organizace.