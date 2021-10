Případem odvolané státní zástupkyně, na kterou údajně cílil bossing, se bude znovu zabývat soud

Městský soud v Praze však žalobu Kornasové odmítl s tím, že rozhodnutí ministra spravedlnosti stálo na objektivně zjištěných nedostatcích její činnosti. NSS se s výsledkem neztotožnil a příslušnou část rozsudku označil za nepřezkoumatelnou. Uložil městskému soudu, aby se podrobněji zabýval tvrzením o šikaně Kornasové a případně také zohlednil civilní rozsudek Krajského soudu v Ostravě.

NSS: Při zatížení mimořádným množstvím úkolů by Kornasová práci nemohla zvládat

NSS připustil, že pokud by krajská žalobkyně bez dostatečných důvodů zatěžovala Kornasovou mimořádným množstvím různých úkolů, necitlivě zasahovala do jejích řídících kompetencí, a pokud tento postup by trval delší dobu a přesáhl určitou míru, pak by Kornasová objektivně nemohla zvládat efektivní řízení okresního státního zastupitelství.

„To by platilo tím spíše, bylo-li by prokázáno, že pozice stěžovatelky byla krajskou státní zástupkyní podkopávána u jejích podřízených, ať již různými formami dehonestujícího chování či vytvářením nesnesitelných pracovních podmínek, u nichž bylo možné předpokládat, že nepominou, dokud bude stěžovatelka v pozici okresní státní zástupkyně,“ stojí v rozsudku.

Kornasová ani Andělová už ve funkcích nepůsobí. Kornasová je řadovou státní zástupkyní. Andělová odešla z vlastního rozhodnutí.