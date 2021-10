Mašek a Kuba vyloučili loňský scénář pandemie. Nabádají k očkování

Na otázku, zda se současné zvyšování případů nakažených podobá situaci z loňského října, Kuba odpověděl, že nikoli. „To jsou dvě nesrovnatelná období. Před rokem jsme čelili nárůstu v neproočkované populaci. To, co se stalo loni, se podle mě už nemůže opakovat.“ Neočekává ani podobný skokový nárůst hospitalizací při výrazném zvýšení nakažených právě díky vakcínám. Doplnil, že každý měl teď možnost se chránit očkováním.

Zároveň dodal, že v této situaci nastává také etická otázka, kde končí svoboda člověka nechat se očkovat a do jaké míry by společnost měla chránit ty, kteří se rozhodli vakcinaci nepodstoupit. „Pokud někdo zahltí nemocnice, tak to budou z velké části lidé, kteří právě nejsou naočkovaní. Budou blokovat péči těm poctivým, kteří si vakcínu píchnout nechali a nedostanou se na vyšetření třeba rakoviny,“ dodal.