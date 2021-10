Pro část voličů v zahraničí začíná hlasování o české sněmovně už ve čtvrtek

Volby do Poslanecké sněmovny začnou kvůli časovému posunu ve čtvrtek na americkém kontinentu. Jako první budou mít možnost volit Češi na zastupitelských úřadech v Brazílii a Argentině, a to od 19:00 SELČ. O hodinu později se začne volit na Kubě a na východním pobřeží Spojených států a Kanady. Ve čtvrtek se možnost hlasování otevírá také na některých místech v tuzemsku. Komise s přenosnou volební urnou třeba přijela do odlehčovací služby českobudějovického domova seniorů Máj.