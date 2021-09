Hutka se nemusí omlouvat Srpovi za výroky o udavačství, rozhodl pravomocně soud

Písničkář Jaroslav Hutka se nemusí omlouvat bývalému předsedovi Jazzové sekce Karlu Srpovi za své prohlášení, že na něj Srp donášel komunistické Státní bezpečnosti (StB). Ve čtvrtek to pravomocně potvrdil pražský městský soud, který zamítl Srpovo odvolání. Hutka své výroky uvedl v roce 2017 poté, co chtěl prezident Miloš Zeman prosadit Srpa do etické komise, která oceňuje účastníky protikomunistického odboje.