Soud přiznal poslanci Růžičkovi odškodnění půl milionu korun. Byl stíhán nezákonně

Růžička byl nezákonně stíhán spolu s dalšími zastupiteli města Postoloprty za údajně nevýhodný prodej domu. Po zproštění obvinění požadoval odškodnění dva a půl milionu korun. Ministerstvo spravedlnosti mu vyplatilo pouze sto tisíc, a proto se obrátil na soud.

„Soud nedávno dospěl k závěru, že jeho nárok je oprávněný, neboť orgány činné v trestním řízení pochybily a nezákonným trestním řízením výrazně zasáhly do osobního života Růžičky,“ píše Česká justice.

Požadovanou výši odškodnění soud snížil s přihlédnutím k dřívějším rozhodnutím v podobných případech. Zohlednil také skutečnost, že politická kariéra Růžičky nebyla zcela ukončena.

Soud vzal v potaz i to, že výše odškodnění nemá sankční charakter. „Nemělo by žalovanou (stranu) trestat za to, co bylo způsobeno orgány činnými v trestním řízení,“ uvádí ve zdůvodnění rozsudku.

Orgány činné v trestním řízení zanedbávaly důkazy o Růžičkově nevině

Případ prodeje domu, v němž byl Růžička obžalován, dozorovala lounská okresní státní zástupkyně Radka Pavlišová. Za její postup na ni podala ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) kárnou žalobu. Kárný senát Pavlišovou žaloby zprostil, v odůvodnění ale konstatoval, že její jednání bylo na hranici kárného provinění.

V kauze byla postižena i soudkyně chomutovského soudu Kateřina Vltavská, které Benešová uložila výtku. Vltavská se proti výtce úspěšně bránila správní žalobou.

Deset zastupitelů z Postoloprt čelilo trestnímu stíhání téměř tři roky. Podle obžaloby schválili v minulém volebním období prodej obecního majetku za nevýhodnou cenu. Revizní posudek ale prokázal, že cena nevýhodná nebyla.

Okresní soud v Chomutově v dubnu 2019 zprostil všechny obžalované zastupitele obvinění. Přitom vyšlo najevo, že orgány činné v trestním řízení postupovaly neodborně a přehlížely od počátku důkazy svědčící ve prospěch obžalovaných.