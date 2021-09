V neděli přibylo 250 lidí s potvrzenou nákazou covidem, mírně narostl počet pacientů v nemocnicích

Přestože množství nakažených začalo růst, v nemocnicích se to zatím výrazně neprojevilo. Po neděli je sice hospitalizováno více pacientů nakažených covidem-19 než v sobotu, ale počet 169 lidí v nemocnicích je shodný s pátkem. Oproti předchozí neděli jich je o devět více. V těžkém stavu je šestadvacet pacientů, což je naopak o dva méně než před týdnem. Celkový počet pacientů se od poloviny září pohybuje mezi 160 a 180, v posledním týdnu jich převážně ubývalo, množství lidí v těžkém stavu v tomto období většinou zůstává v intervalu mezi dvaceti a třiceti a rovněž se významně nemění.

Neděle je vždy dnem v týdnu, kdy přichází na testovací místa nejméně lidí, a tedy bývá i nejméně pozitivních výsledků z týdne. Od šestnáctého května se ani jednou neprokázal covid více než u dvou set lidí – až do šestadvacátého září, kdy jich bylo 250. Ve srovnání s předchozí nedělí, kdy přibylo 184 nakažených, je to více než třetinový nárůst. Oproti předchozímu týdnu vzrostl počet pozitivních testů i v pátek a sobotu.

Návrat z Francie nebo Španělska již bez karantény

Od pondělí jsou účinné změny takzvaného cestovatelského semaforu, tedy hodnocení zemí podle rizika nákazy. Zmírnění pravidel – která se týkají lidí bez dokončeného očkování, případně těch, kteří v posledních 180 dnech neprodělali covid – se vztahuje na Francii, Monako, Španělsko včetně Baleár a Kanárských ostrovů a Nizozemsko. Nově jsou v oranžové kategorii zemí se středním rizikem nákazy, a kdo odtud přijede do Česka, nemusí do karantény. Stačí po příjezdu podstoupit antigenní test.

Litva se naopak přesunula do tmavě červené kategorie států s velmi vysokým rizikem infekce koronavirem. Fakticky se ale pro cestující přijíždějící odtud nic nemění, povinnosti při návratu jsou totožné jako u zemí s vysokým rizikem, mezi nimiž byla Litva dosud. Kdo není očkován nebo nemoc neprodělal, musí po příjezdu do Česka nejméně na pět dní do izolace, potom může na PCR test, a je-li výsledek negativní, karanténa teprve skončí.