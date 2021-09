Soud poslal zadrženého Rusa Frančettiho do předběžné vazby, jeho vydání žádá Ukrajina

Frančettimu hrozí na Ukrajině dva až osm let vězení za členství v polovojenské organizaci. Podle Švarce by tam byl ale vystaven také mučení a hrozila by mu i smrt. „V žádné polovojenské organizaci nebyl, pouze spoluorganizoval obranu Sevastopolu v době, kdy tam bylo de facto bezvládí a pronikaly tam různé bojůvky,“ prohlásil právník. Proti uvalení vazby podal stížnost, kterou se bude zabývat pražský vrchní soud.

Anexe Krymu

Podle dřívějších informací portálu iROZHLAS byl Frančetti šéfem jedné z polovojenských formací, které se v roce 2014 aktivně podílely na ruském obsazení Krymu. V okolí Sevastopolu vedl rozvědnou skupinu Severní vítr. Do města přijel podle svého vyjádření jen několik dní před anexí (25. února 2014).

Potvrdil také, že jeho skupina spolupracovala s velením ruské námořní flotily. Server rovněž napsal, že Frančetti má od roku 2000 trvalý pobyt v Praze, kde se živí jako fitness trenér a také podniká. Střídavě žije v hlavním městě České republiky a na Krymu.

K soudu v úterý dorazila i Frančettiho devatenáctiletá dcera Dia. Uvedla, že otec do Česka přicestoval z Ruska zhruba před deseti dny, a to proto, aby se s ní po dvou letech viděl. Dříve to podle ní kvůli covidovým omezením nešlo. Policie ho zadržela, když se chystal znovu odletět do Ruska.

„V politických věcech se nevyznám a nemám k tomu žádné informace,“ řekla dívka na otázku, zda ví něco o zapojení svého otce do událostí na Krymu. „Jediné, co vím, je, že byl v lese s dalšími lidmi. Jenom tam stáli, nikdo nebyl ozbrojen. Koukali, čekali, pozorovali, nic ilegálního se na Krymu nedělo. Měl tam přítelkyni, která měla dvanáctileté dítě, měl tam v podstatě druhou rodinu. Vše dělal, aby je ochránil, aby za nimi nikdo nepřišel,“ pokračovala. Dodala, že v Rusku mají jejího otce za hrdinu, který pomohl vládě.