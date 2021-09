Jezdí čím dál starší, ale zároveň zdravější auta. Asociace má podezření na podvody s kontrolami

Asociace emisních techniků opakovaně upozorňuje na podezření na podvody při technických kontrolách aut a měření emisí. Dokládá to daty, která jednotlivé stanice už tři roky musejí zapisovat do centrálního systému. Přestože je průměrné stáří vozů v Česku kolem patnácti let, oficiálně nevyhovuje jen minimum z nich. Ministerstvo dopravy si udělalo vlastní analýzu, výsledky ale nezveřejnilo. Že by nefungoval celý systém, resort odmítá.