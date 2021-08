V neděli přibylo 81 nakažených. Kdo přijede z Německa a není očkován, musí nově do izolace

Praha a její bezprostřední okolí jsou nyní nejhůře zasaženou oblastí. Do soboty byly hlavní město a okresy Praha-západ a Praha-východ jediné, kde se za týden prokázala nákaza více než 25 lidí ze sta tisíc. Po neděli překročilo tuto hranici i Kolínsko a blíží se jí také Berounsko.

Podmínky pro třetí dávku projedná vláda

Vládní rada pro zdravotní rizika a následně i vláda se budou zabývat potřebou dalšího přeočkování. Premiér Andrej Babiš (ANO) počítá s tím, že se takzvaná třetí dávka začne podávat od 20. září.

Zřejmě ji v souladu s doporučeními odborných společností dostanou například lidé po transplantacích orgánů, senioři nad 65 let, lidé v domovech pro seniory, pacienti s chronickými onemocněními a také zdravotníci a pracovníci v sociálních službách.

Dosavadní fáze očkování v posledním týdnu znovu zpomalila, počet dávek, který zdravotníci denně vykázali, se dostal pod 40 tisíc a o víkendu pod deset tisíc. Plně očkováno je necelých 5,7 milionu lidí.

Německo je červené, neočkovaní musí po příjezdu do izolace

Se začátkem nového týdne jsou účinné změny v takzvané mapě cestovatele. Významnou změnou je přesun Německa z kategorie středně rizikových států mezi země s vysokou mírou rizika nákazy koronavirem. Znamená to, že kdo byl v Německu déle než dvanáct hodin, není proti covidu-19 očkován ani nemoc v posledním půlroce neprodělal, musí po příjezdu do Česka nejméně na pět dní do samoizolace.