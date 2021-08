Konec prázdnin bude chladnější než obvykle a navíc deštivý

Trudný konec prázdnin jako by lákal žáky zpět do lavic. Poslední srpnový čtvrtek ukazovaly teploměry vesměs hodnoty pod dvacítkou a v dalších dnech to nebude lepší. O víkendu dosáhnou nejvyšší teploty hodnot kolem 15 až 19 stupňů Celsia, obloha bude zatažená a bude pršet – hlavně v neděli. Nezmění se to ani v posledních dvou prázdninových dnech.

„Až do příštího čtvrtka bude pokračovat chladné a deštivější počasí, nejvyšší teploty se budou pohybovat většinou kolem 17 stupňů. Oproti dlouhodobému průměru pro přelom srpna a září to budou teploty o pět stupňů nižší. Oblaků začne podle předpovědi ubývat až na konci příštího týdne,“ upozornil meteorolog ČT Pavel Karas.