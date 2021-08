Policie obvinila autora výroků o nepřímém zabíjení pacientů s covidem z šíření poplašné zprávy

Policie obvinila z šíření poplašné zprávy a pomluvy muže, který na videu obvinil lékaře plzeňské nemocnice, že nepřímo zabíjejí pacienty, když jim nechtějí podávat léky ivermektin a isoprinosin. České televizi to potvrdila mluvčí plzeňské policie Veronika Hokrová. Za šíření poplašné zprávy v době nouzového stavu by obviněnému v případě obžaloby hrozilo až osm let vězení. Nahrávka měla na internetu během dvou dnů téměř padesát tisíc zhlédnutí.