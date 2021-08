Sněmovní komise si předvolala první osoby k otravě Bečvy. Jedem podle nich nemusely být kyanidy

Jedem nemusely být kyanidy, vyplynulo z jednání

Poslanec Petr Gazdík (STAN) považuje za zásadní selhání to, že chybějí relevantní vzorky z doby bezprostředně po havárii. „Dnes od mnohých, s kterými naše komise hovořila, zaznělo zcela jasně, že vůbec není jisté, a ani mrtvé ryby nejevily známky toho, že to musel být kyanid. Někteří mluví o tom, že cítili pach chlornanu sodného, neboli Sava. Že mohl někdo se snažit zneutralizovat ty kyanidy právě chlornanem sodným. Celé je to pochybné, a proto naše komise požádala o to, abychom dostali vzorky. A já bych byl nejraději a vyzval bych Českou inspekci životního prostředí, aby zveřejnila výsledky rozborů, které má, aby veřejnost věděla, čím byla otrávena řeka Bečva,“ řekl Gazdík.