Ministerstvo spustilo nový dotační program. Má pomoci venkovským prodejnám

„Pokud prodejna nebo obec splní požadavek do tisíce obyvatel a je jedinou prodejnou, tak dostane sto tisíc korun,“ řekl ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO). Peníze se nesmí používat na investice.

Do každého kraje půjdou maximálně tři miliony. Na podporu v plné výši by tak v každém regionu dosáhlo nanejvýš třicet prodejen. „Z jednání, co jsem měl s některými kraji, avizovali, že možná tu částku budou i krátit, aby se dostalo na více obcí. I kdyby ta částka byla sto tisíc korun, tak je pro některé prodejny nedostatečná,“ kritizoval předseda představenstva Asociace českého tradičního obchodu Pavel Březina. Kraje mohou příspěvek ještě navýšit ze svého rozpočtu.

Zachovat malé prodejny asi v pětadvaceti vesnicích v Plzeňském kraji se snaží například Josef Štícha. Bez pomoci kraje by se jeho obchod v Přívěticích na Rokycansku obešel jen těžko. Zatímco hrubý zisk tam má 15 tisíc měsíčně, náklady dosahují přes 18 a půl tisíce. „Prodejny na sebe nevydělávají. Já to nějakým způsobem přelévám z lepších prodejen do horších. Dokud to bude možné, tak ve spolupráci s obcí, která je tady perfektní, se snažíme prodejnu udržet,“ řekl.

Také místní doufají, že prodejna nezavře. V obci žije asi dvě stě lidí. Nejbližší větší supermarket v Rokycanech je vzdálený přibližně deset kilometrů. „Chceme zabezpečit to, aby starší lidé nemuseli jezdit pro základní potraviny 20, 30 kilometrů od dané obce,“ uvedl Havlíček.

Veškeré nákupy dělá v prodejně například třiaosmdesátiletá Alena Šlesingrová. „Kdyby to bylo zavřené, tak když jsem sama, kam bych chodila. A zlobit pořád děti se vším, to také nejde. Chci to ještě ve svém věku dokázat sama,“ přiblížila.