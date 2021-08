Většina vody z českého průmyslu by se dala recyklovat. Ministerstvo vypsalo nové dotace

„Největší množství odpadních vod je stažených do strojírenského průmyslu, popřípadě energetického, kde jsou odběry opravdu enormní. To jsou zrovna typy průmyslů, které se přímo k recyklaci nabízí,“ vysvětluje Michal Šubrt ze stejné firmy.

Co kontejner, to jiná technologie na recyklaci odpadních vod. V areálu modřické čistírny vodu testuje odborná firma z Brna. Využívá k tomu filtry, ultrafialové záření nebo třeba černé uhlí.

Příkladem může být výrobce vlněných tkanin z Brna. Denně ve fabrice spotřebují při barvení a praní na 1300 kubíků studniční vody. O její recyklaci uvažují už dlouho.

„Kdybychom mohli část toho vrátit do výrobního procesu, tak by to bylo velkou pomocí. Samozřejmě všechno je o penězích, ale jsem přesvědčen, že dřív nebo později k takovému rozhodnutí dospějeme,“ říká ředitel Pavel Zezula. Vyčištěnou vodu by tu mohli opět používat na barvení látek. Čistírna pro celý podnik by firmu přišla na sto milionů korun.