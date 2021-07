Senátoři jsou proti omezení telekomunikačního marketingu, sněmovna ho chce povolit jen se souhlasem volaného

Poslanci chtěli zabránit operátorům s reklamními telefonickými nabídkami služeb a výrobků kontaktovat lidi, kteří s tím nevysloví jednoznačný souhlas. V současnosti reklamní nabídky nesmějí směřovat jen k těm, kteří si to výslovně nepřejí. Senát se změnou nesouhlasí, a proto vrátil novelu do sněmovny. Členové horní komory ostatně nejsou jediní, kdo měl výhrady. Měl je i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, sněmovna proto posunula účinnost o půl roku.

Senátoři rovněž chtějí upravit pasáž novely, která se týká řešení sporů mezi vlastníky a uživateli domů ohledně budování telekomunikačních sítí. Nově by účastníkem sporu mohl být operátor.

Novela do českého práva zavádí evropský kodex pro telekomunikace, má usnadnit změnu poskytovatele služeb a nabídnout lepší ochranu například lidem, kteří si předplácejí balíček služeb. Zároveň má podnítit investice do vysokorychlostních sítí, například zajištěním předvídatelnosti regulačních opatření pro držitele přídělů rádiových kmitočtů s ohledem na podmínky investování do infrastruktury, která je závislá na využívání rádiového spektra.