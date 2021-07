V některých nemocnicích dochází zásoby krve, hrozí omezení plánovaných zákroků

„Výzva Jsme na suchu je v tuto chvíli velmi naléhavá. Chybí nám všechny skupiny všech Rh faktorů. A proto vyzýváme všechny dárce krve, aby přišli darovat krev,“ apelovala mluvčí Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj Věra Murínová.

Výzvu vyslyšel například Robert Švarc. „Na sociálních sítích jsem se dozvěděl, že karvinská nemocnice je úplně na suchu. Tak jsem se rozhodl, že je podpořím,“ řekl. Už téměř 17 let chodí do krevního centra Daniel Bača. Nejprve daroval krev, nyní i plazmu. „Chodím darovat, protože to pomáhá ostatním, kteří to potřebují. Sám nevím, kdy ji budu potřebovat já,“ sdělil.

Nedostatek krve trápí i pražské nemocnice. Například Všeobecná fakultní nemocnice běžně denně odebere krev sedmdesáti lidem. Aktuálně jich je jen dvacet až třicet. Na polovinu se jí v červnu snížily odběry ve firmách – zejména kvůli práci z domova. K dárcovství vyzývá také pražský Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM). Transfuze potřebuje při transplantacích orgánů či operacích srdce.

Transfuzní stanice často za odběr nabízejí i různé benefity. „Ne všichni dárci vědí, jestli prodělali nákazu covidem-19, a díky dárcovství se to od nás zdarma dozvědí,“ sdělila Murínová.