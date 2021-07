Grygárek vysoudil za své stíhání omluvný dopis, třímilionové odškodné však ne

Někdejší náměstek vrchního státního zástupce Vlastimila Rampuly čelil od roku 2013 obvinění ze zneužití pravomoci v souvislosti s lobbistou Romanem Janouškem a jeho švýcarskými konty. Grygárkovo stíhání však nakonec zastavily soudy – částečně proto, že žalovaný skutek nebyl trestným činem, a zčásti kvůli promlčení. Muž vinu od počátku odmítal a opakovaně si stěžoval na průtahy v trestním řízení.

Grygárek chce nyní od státu za způsobenou nemajetkovou újmu celkově 3,5 milionu korun. Vyplacená částka totiž podle něj není přiměřená útrapám, které mu stíhání způsobilo. „Moje jméno, čest a dobrá pověst byly nenávratně poškozeny a zničeny zvůlí orgánů činných v trestním řízení. Vnímám to tak, že se jednalo o moji dokonalou společenskou popravu,“ prohlásil ve čtvrtek u Obvodního soudu pro Prahu 2.

Podle něj šlo o mstu tehdejšího šéfa Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Roberta Šlachty za to, že ho Grygárek kritizoval pro nekompetentnost. „Nenávist přetavil do trestního stíhání,“ řekl o Šlachtovi, po němž chce v jiném soudním řízení omluvu a půl milionu korun za to, co o něm bývalý policista uvedl ve své knize.

Grygárek také vyjádřil výhrady vůči olomouckým vrchním státním zástupcům i tehdejšímu nejvyššímu státnímu zástupci Pavlu Zemanovi, který na jeho kauzu dohlížel. Obvinění, že pomáhal podnikateli Janouškovi, označil Rampulův exnáměstek za nesmysl. Zdůraznil, že stíhání trvalo neúměrně dlouho, konkrétně devět let a tři měsíce. Hrozilo mu pět až 12 let vězení, a tedy i to, že se ocitne za mřížemi společně s lidmi, které tam sám dostal.

V žalobě Grygárek tvrdí, že stát zasáhl do jeho profesní, rodinné i zdravotní sféry. Zmiňuje i posttraumatickou poruchu. Poukázal také na to, že nemohl 14 měsíců pracovat jako advokát, čímž zklamal důvěru svých klientů.