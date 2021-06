Soud zmírnil trest v kauze syntetických drog na Ostravsku, místo osmi let si muž odpyká tři

Podle soudu nelze Masnému klást za vinu úmrtí poškozeného, a to ani ve formě nevědomé nedbalosti. Odsouzen byl proto pouze za přečin nedovolené výroby a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy se sazbou jeden rok až pět let. Za způsobení smrti mu původně hrozilo deset až 18 let.

Žalobkyně i obhájce požadovali výchovný podmíněný trest, soud nakonec uložil trest v polovině trestní sazby. „Obžalovaný se v minulosti opakovaně dostával do konfliktu se zákonem,“ podotkl předseda senátu Jaroslav Holubec. Poukázal i na to, že vzhledem k pobytu ve vazbě mu trest skončí v polovině září.

Masnému ve čtvrtek pomohla i výpověď znalkyně, podle které se veřejnost o rizicích a nežádoucích účincích této látky dozvídali až v souvislosti s otravami. I podle žalobkyně muž dodržel v narkomanském prostředí obvyklé standardy opatrnosti, když nakládal s látkou ve víře, že jde o běžnou marihuanu, se kterou měl bohaté zkušenosti. „Nebylo mu známo, že jde o jinou látku, která nemá s marihuanou nic společného,“ uvedla státní zástupkyně. Na druhou stranu podle ní svědci spolehlivě prokázali, že to byl právě on, kdo drogu přinesl.

Dva lidé zemřeli, 24 se přiotrávilo

Tragická událost se stala v září 2018 v Komenského sadech v Ostravě. Podle rozsudku Masný svému známému, dvaatřicetiletému bezdomovci, po předchozím požití alkoholu nabídl drogu z plastového sáčku. V domnění, že jde o konopí, hmotu poté společně kouřili. Kamarád Masného po požití syntetické drogy utrpěl těžký otok plic a mozku, i přes odbornou pomoc zemřel. Po požití zkolaboval i Masný, podařilo se ho však zachránit.

Policie v souvislosti se sérií otrav syntetickou drogou v Moravskoslezském kraji obvinila dvě desítky lidí. Drogou se od září 2018 v regionu přiotrávilo 24 lidí, dva muži po jejím požití zemřeli. Poslední případ otravy se objevil předloni v květnu. V Ostravě se podle kriminalistů balíčků někdo zbavil v souvislosti se zákazem syntetických drog v Polsku. Přibližně tisíc balíčků syntetické drogy našla v Ostravě v kontejneru na komunální odpad bezdomovkyně. Prostřednictvím jejího syna se začaly dávky šířit mezi další lidi na ulici.