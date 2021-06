Piloti se hlásí, dobrovolníků na hledání srnčat před senosečí ale stále není dost

„Zatím jsme byli v terénu devět dní, kvůli počasí. Za tu dobu jsme zachránili takových třicet srnčat,“ informuje Benettová s tím, že loni bylo dobrovolníků víc. „Letos je to tak do třiceti dobrovolníků, doufám, že se přidají. Pořád je to málo,“ doplňuje.

Zaregistrovaní dobrovolníci získají termíny a místa sečení od myslivců a zemědělců například na webu Senoseč Online. Vznikají také samostatné místní skupiny dobrovolníků na sociálních sítích. Ty zakládají přímo myslivci nebo samotní dobrovolníci s cílem se sjednotit a najít co nejvíc mláďat.

Letos výrazně pomáhají drony

„Když se za jeden den seče ve třech honitbách 100 až 150 hektarů, tak dva nebo tři drony by mohly zvládnout třeba 60 až 70 hektarů prolétat. Stejně je třeba ale ještě dobrovolníků, kteří potom přes den chodí,“ vysvětluje Benettová. Dobrovolníci chodí průběžně přes den a převážně na těch plochách, které se nestihnou prolétat dronem a tam, kde se bude sekat později.

Licenci na létání s drony si udělalo sedm členů spolku, čtyři létají aktivně. Na výzvu se přihlásilo dalších deset dobrovolníků. U těch teď spolek zjišťuje, zda splňují kritéria. Poté je bude zaučovat. „Většinou jsou to lidé, kteří už drony v ruce měli a není to pro ně nic nového, takže by nám tímto způsobem mohli pomoci, nejen tuhle sezonu, ale i tu příští,“ doufá Benettová. Drony s termovizí používá spolek vlastní.

Drony využívají i zemědělci a další. „Myslivci drony při takzvaném vyhánění srnčat využívají poměrně běžně a vítají je,“ informuje PR konzultant Českomoravské myslivecké jednoty (ČJJM) Vlastimil Waic.