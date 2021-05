Lidem mezi 16 a 29 lety se otevře registrace k očkování v noci ze čtvrtka na pátek

V mezitýdenním srovnání zdravotníci naočkovali proti covidu o zhruba 1200 méně lidí, když v sobotu aplikovali 41 549 dávek vakcíny. Tento týden přitom počty naočkovaných v jednom dni překročily třikrát za sebou sto tisíc a byly nejvyšší od začátku vakcinace na konci loňského roku.

Údaje o naočkovaných z posledních dní ale většinou nejsou ještě definitivní, po dohlášení všech očkování se počet obvykle ještě navyšuje.

Další věkové kategorie se mohou k očkování hlásit od 4. června

O vakcínu proti covidu se v současné době mohou hlásit lidé starší 30 let, zájemci ve věku od 16 do 29 let se budou moci hlásit od noci ze čtvrtka na pátek 4. června, uvedl premiér Babiš. „Věřím, že i nejmladší projeví velký zájem,“ napsal. Ve věkové kategorii mezi 30 a 50 lety věku čeká nyní podle něj na první dávku 168 000 lidí.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) v pátek avizoval, že v neděli padne rozhodnutí, zda se od úterý 1. června spustí registrace pro celou kategorii lidí od 16 let, nebo například pro skupinu lidí od 25 do 29 let. Dosud se očekávalo, že se od začátku června budou moci registrovat všichni lidé starší 16 let.

Od začátku očkování bylo podáno v Česku téměř 5,2 milionu dávek vakcín a plně naočkováno bylo přes 1,4 milionu lidí. Pro dokončené očkování jsou u většiny vakcín totiž potřebné dvě dávky. O vakcínu proti covidu se v současné době mohou hlásit lidé starší 35 let.

Nejlepší situace je stále v Karlovarském kraji, nejhorší ve Zlínském

Mezi kraji zůstává nejnižší incidenční číslo, udávající počet nově nakažených na sto tisíc obyvatel za posledních sedm dnů, v Karlovarském kraji, a to šest. Nejvyšší je tento údaj nadále ve Zlínském kraji se 49 případy.

Celorepublikové reprodukční číslo, které udává rychlost šíření epidemie, se nicméně k neděli mírně zvýšilo z 0,68 na hodnotu 0,72. Pokud je menší než jedna, což platí od poloviny dubna, epidemie zpomaluje.

První případ nákazy novým typem koronaviru se v České republice potvrdil na začátku loňského března. Od té doby se jím prokazatelně nakazilo přes 1,66 milionu lidí a 30 104 nakažených zemřelo. Tento týden počet obětí nepřekročil 12 za den, v sobotu podle ministerstva zemřel jeden člověk s koronavirem. S pozdější aktualizací se ale většinou tento údaj zvyšuje.