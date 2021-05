Deště opět zvedaly hladiny řek na Moravě a ve Slezsku

Hladina Bystřičky pod stejnojmennou nádrží v sedm hodin ráno dosahovala 38 centimetrů, první stupeň povodňové aktivity tam začíná platit od úrovně 30 centimetrů. Velká Stanovnice pod přehradou v Karolince byla ve stejném čase na 70 centimetrech, 15 centimetrů nad spodním limitem pro první povodňový stupeň.

Hladina stoupá u řeky Čeladenka, Morávka nebo Ostravice – v jejím případě se například od pondělního rána zvýšila o sedmdesát centimetrů. „Korytem aktuálně protéká téměř šedesát kubíků vody za sekundu,“ přiblížil ráno z místa redaktor ČT Marek Slavík.

V případě Olše, která za posledních 24 hodin stoupla zhruba o 130 centimetrů, v sedm ráno protékalo korytem 150 kubíků za sekundu místo obvyklých čtyř. „A řeka dále stoupá, protože v horních částech Slezských Beskyd a okolí prší,“ dodal.

V noci to tak sice vypadalo, že povodně jsou už zažehnány, intenzita deště se postupně snížila a řeky začaly přechodně klesat, ale nakonec dorazily další významné srážky, především do Beskyd. Od půlnoci do této chvíle napršelo i dvacet milimetrů. „Za 24 hodin se srážkové úhrny pohybují až kolem padesáti milimetrů, nejvíce v tuto chvíli v Jablůnkově, kde napršelo přes 55,“ uvedl.

Je vydaná #vystraha na:

➡️Vydatný déšť s úhrny nad 30 mm/6h

➡️Povodňová pohotovost – 2. stupeň povodňové aktivity v některých říčních profilech.

Na tyto vydatné srážky reagují nejen řeky, ale také hladiny vodních nádrží. Vodohospodáři je postupně odpouštějí, na některých místech zvýšili průtok. Na Morávce aktuálně na deset kubíků vody za sekundu, na Šanci patnáct, což je podle redaktora 38krát více, než tomu bylo před 24 hodinami. „Předpověď je slibná, už by nemělo tolik pršet. Zkomplikovat situaci by mohly pouze intenzivní přeháňky,“ dodal.

Srážky by měly v regionu postupně ustávat. Podle předpovědi ČHMÚ bude ve Zlínském kraji zpočátku zataženo, postupně většinou oblačno, přes den místy s přeháňkami, ojediněle s bouřkami. Večer očekávají meteorologové ubývání srážek, místy může být i polojasno. Nejvyšší odpolední teploty vystoupají na 14 až 17 stupňů Celsia.

Výstraha platí do poledne pro část Zlínského, Moravskoslezského a Jihomoravského kraje.