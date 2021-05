Hacker Nikulin dostal od Česka čtvrt milionu korun kvůli vydání do USA. Žádá dalších 1,25 milionu

Ústavní soud podle něj Pelikánovo rozhodnutí zrušil v podstatě z formálních důvodů a zdůraznil tehdy, že nijak nepředjímá, zda má Nikulin skutečně dostat odškodnění.

Obvodní soud bude v jednání pokračovat 19. srpna, a to prováděním důkazů. Soudkyně Lucie Šenková předeslala, že vedle rozsahu způsobené nemajetkové újmy bude zkoumat také to, zda by dopady vydání na Nikulina byly jiné, pokud by ministr Pelikán vyčkal na definitivní rozhodnutí o azylu.

O Nikulinovo vydání neúspěšně usilovalo i Rusko, kolize obou žádostí vyvolávala politické pnutí na mezinárodní i domácí scéně. Soud v San Franciscu Nikulina loni v září uznal vinným v devíti bodech obžaloby, podle nichž v roce 2012 napadl sociální sítě LinkedIn a Formspring a webové úložiště Dropbox a ukradl data z více než 117 milionů účtů.