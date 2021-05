Fotografickou soutěž Czech Nature Photo 2021 vyhrál snímek kosí rodinky

Mezinárodní porota soutěže Czech Nature Photo udělila titul Fotografie roku fotografovi Igoru Mikulovi za snímek s názvem Kos černý. Do soutěže se celkově přihlásilo 267 autorů, kteří zaslali 2300 fotografií. Novinkou letošního ročníku bylo Czech Photo Junior, do něhož se přihlásilo přes dvě stě žáků základních a středních škol, kteří zaslali téměř tisíc fotografií. Slavnostní vyhlášení cen se konalo v pondělí on-line na sociálních sítích, od úterý až do 17. července je v galerii Czech Photo Centre v pražských Nových Butovicích otevřena výstava z nominovaných a dalších zajímavých snímků soutěže Czech Nature Photo.