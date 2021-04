Před soud půjde dalších 63 zástupců firem a lékařů v kauze předepisování léků za úplatky. Státní zástupce podal obžalobu

„Dne 26. 4. 2021 byla k Obvodnímu soudu pro Prahu 2 podána obžaloba na 63 obviněných, z toho na 43 osob pro zločin účasti na organizované zločinecké skupině. U několika osob i v souběhu se zločinem podplacení. U dvaceti podplácených lékařů pro přečin přijetí úplatku,“ uvedl Svoboda. Policie původně navrhovala obžalovat ještě další tři lékaře.

Podle vyšetřovatelů jsou mezi stíhanými zaměstnanci či manažeři farmaceutických společností. Od nich podle obžaloby v letech 2009 až 2013 lékaři přijímali úplatky, a to za předepisování léků jejich firem.

Lékařům hrozí za braní úplatků až pět let za mřížemi, zástupcům firem za podplácení až šest let vězení. Policisté navíc zástupce společností viní také z účasti na organizované zločinecké skupině. Za to lze uložit až desetileté vězení a také propadnutí majetku.

Policie vyšetřovala všechny obviněné na svobodě. Případem se zabývala Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ).