Dokumenty ke Sputniku V k posouzení vakcíny nestačily, uvedla šéfka lékového ústavu

Ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) přitom po svém nástupu do funkce řekl, že by se neschválené preparáty včetně vakcíny Sputnik V mohly v Česku používat v klinických studiích.

„My sami o sobě klinická hodnocení neprovádíme, ani nemůžeme. To znamená pokud by byl někdo takový a podal by žádost, tak my ji potom posoudíme a buď klinické hodnocení schválíme nebo ne,“ vysvětlila Storová. Žádný oficiální proces ohledně vakcíny Sputnik V ale v lékovém ústavu podle jejích slov nezapočal.

Vakcína Sputnik V dosud nezískala souhlas od Evropské lékové agentury (EMA), která posuzuje mimo jiné bezpečnost léčiv. Využití ruské očkovací látky i bez evropského schválení jen s případnou výjimkou od českých úřadů prosazoval prezident Miloš Zeman. V neděli řekl, že o nasazení ruské vakcíny bude usilovat v případě, že bude nedostatek očkovacích látek.

Ruská strana Česku nabídla prodej 300 tisíc dávek Sputniku V, pak každý měsíc 150 tisíc dávek. Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) před dvěma týdny oznámil, že odletí do Moskvy jednat o dodávkách, cestu pak zrušil. Označil ji za zastírací manévr kvůli postupu Česka v kauze výbuchů v muničním skladu ve Vrběticích.