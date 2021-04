Chebsko zasáhlo zemětřesení. Magnitudo přesahovalo tři stupně

Seismografy zaznamenaly nejsilnější otřes okolo 11:00, už ráno se ale objevily některé s magnitudem okolo dvou stupňů. „Jde zřejmě o pokračování zemětřesného roje, který se projevoval okolo Vánoc a pak v únoru. Sobotní nejsilnější otřes měl magnitudo asi 3,1 až 3,2, budeme to ale ještě upřesňovat,“ řekl Josef Horálek z Geofyzikálního ústavu Akademie věd ČR.

Otřesy pocítili lidé i desítky kilometrů daleko od epicentra, a to například v Oloví, Jindřichovicích nebo Krajkové. „Bylo to, jako když na dřevěném stropě někdo dupe, ale šlo to zespodu,“ popsal zemětřesení svědek z Krajkové. Při síle otřesů kolem tří stupňů lze cítit záchvěvy země a klepe se i konstrukce domu. Zpravidla ale nedochází k žádným materiálním škodám. Ty se objevují až při otřesech o síle okolo čtyř nebo pěti stupňů.

Seismická aktivita na Chebsku je obvyklá věc a projevuje se v podobě zemětřesných rojů, při kterých se nahromaděná energie z podzemí postupně uvolňuje. Díky tomu nedochází k významným škodám. „Na rozdíl od předchozích rojů, které měly epicentra okolo Nového Kostela, nyní se ta jejich přesunula severněji k Lubům u Chebu. Je možné, že se objeví i silnější otřesy,“ řekl Horálek.

V 80. letech praskaly stěny a padaly komíny

Nejsilnější zemětřesení v posledních několika desetiletích zasáhlo Chebsko v roce 1985. Tehdy otřesy dosahovaly magnituda 4,6 stupně. Praskaly tehdy stěny domů, padaly komíny a rozbíjelo se nádobí ve skříních. Lokalitu, která je jednou z nejvýznamnějších seismologických oblastí v Evropě, ale od té doby sleduje síť seismografů, rozmístěných v celém okolí epicenter.

Lidé si tak mohou ověřit, jestli k otřesům skutečně došlo a jak byly silné přímo na webu Geofyzikálního ústavu Akademie věd ČR. Ústav také vyvinul aplikaci pro mobilní telefony Seislok, která uživatelům ukazuje aktuální údaje o otřesech.