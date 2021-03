Česko se dál brání závěrům auditu k údajnému střetu zájmů premiéra Babiše. Ministerstvo požádá o smírčí řízení

„V současnosti běží lhůta třiceti pracovních dní na naši reakci (to je na podání návrhu na zahájení smírčího řízení), ta zatím Evropské komisi odeslána nebyla. O realizaci smírčího řízení budeme žádat, přičemž jeho konání by se mělo uskutečnit do čtyř měsíců od podání žádosti,“ uvedl Bílý s tím, že cílem řízení je, aby smírčí orgán sblížil postoje Evropské komise a členského státu.

Zemědělský audit přišel do Česka koncem února znovu poté, co se ministerstvo ohradilo proti závěrům Komise, že je Babiš ve střetu zájmů a poslalo do Bruselu vlastní stanovisko. Podle zdroje Hospodářských novin, které na posun v případu v únoru upozornily, auditoři ale střet zájmů premiéra potvrdili znovu. Ministerstvo zemědělství se dlouhodobě nechce k obsahu auditu blíž vyjadřovat, neboť se podle něj nejedná o finální auditní zprávu.

Smírčí řízení bude trvat čtyři měsíce

Smírčí řízení trvá čtyři měsíce, kdy se smírčí orgán – nezávislý na Evropské komisi a složený z pěti odborníků nominovaných z různých členských států – snaží najít kompromisní řešení. Po konci řízení má smírčí orgán měsíc na to, aby vypracoval svoje stanovisko a zaslal ho dotčeným úřadům. Evropská komise poté vydá nová rozhodnutí o sankci, ve kterém může, ale nemusí závěry smírčí instituce zohlednit.

Evropská komise vypracovala dva audity týkající se čerpání evropských dotací firmou Agrofert a toho, jestli její zakladatel premiér Babiš není ve střetu zájmů. První audit zveřejnila média. Týká se dotací vyplácených hlavně ministerstvem průmyslu a obchodu a je už hotový. Evropská komise ho zaslala do Česka loni na podzim. Došla v něm k závěru, že Babiš nadále ovládá holding Agrofert a porušuje tak evropskou i českou legislativu.