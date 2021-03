V části Česka platí ve čtvrtek výstraha před silným větrem

Vítr bude ve čtvrtek foukat čerstvý jižní až jihozápadní i s nárazy o rychlosti přes padesát kilometrů za hodinu. Proto začne ve čtvrtek v devět hodin ráno platit výstraha s nízkým stupněm nebezpečí před silným větrem. Na horách může jeho rychlost dosahovat až devadesáti kilometrů za hodinu.

Upozornění Českého hydrometeorologického ústavu na čerstvý, přechodně silný vítr platí pro oblast Frýdlantu v Libereckém kraji od čtvrtečního rána do zhruba 17:00. Obyvatelé Moravskoslezského kraje a Jesenicka a Šumperska v sousedním Olomouckém kraji by s ním měli počítat o něco déle, do 22:00.

Meteorologové doporučili lidem v daných oblastech, aby byli při pohybu venku a při řízení aut opatrní. Na horách by měli omezit túry, zejména pak v hřebenových partiích.

Větrno bude i v pátek a v sobotu. Přes Česko budou přecházet fronty s deštěm.