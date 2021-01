Před 78 lety zavraždili nacisti 31 českých vlastenců, ženy skončily v plynové komoře

Františka Sívková byla sestra Josefa Valčíka. S rodinou se snažila parašutistovi pomáhat. „Podílela se na jeho ukrývání poté, co byl nucen uprchnout z Pardubic 23. března 1942,“ popsal publicista Jaroslav Čvančara.

Manžela Františka Sívka a ostatní příbuzné nacisti zastřelili už na podzim 1942. Její smrt odložili z jediného důvodu – byla tehdy těhotná. Čekala syna Vratislava. „Dokonce mě vedou, jako že jsem nejmladší vězeň za heydrichiády. Ještě nenarozený jsem už byl vězněm na Pankráci,“ vzpomíná syn Vratislav Ebr.

Po porodu byla okamžitě převezena do Mauthausenu, kde ji čekala už jen smrt. S mužem tam má pamětní desku. „To mě dojmulo i potěšilo, že je to připomenutí, i když to celkem nikomu nic neřekne nějak blíž, ale pořád je mám v paměti,“ dodal Ebr.

I lidi jako on měli zemřít. „To právo zlikvidovat je, to si vyhradil přímo Himmler, ale k tomu dopsal, že to má být až po vítězné válce,“ upřesnil Čvančara.

Mezi zavražděnými ženami byla tehdy i Emílie Pecháčková, se svým mužem žila v domě na pražském Smíchově. „Parašutisty podporovali až do jejich zatčení,“ uvedl Vlastislav Janík, český zástupce v Mezinárodním mauthausenském výboru.