Majitelé nestátních památek založili asociaci. Má jim pomoci vyjednávat se státem a zlepšit propagaci

Za kroměřížský zámek a Podzámeckou zahradu podepsal listinu biskup a generální vikář olomoucké arcidiecéze Josef Nuzík. Svůj podpis připojili i majitelka zámku Loučeň Kateřina Šrámková, za zámek v Brandýse nad Labem starosta města Vlastimil Picek (Podpora občanů), dále rodinný správce zámku Karlova Koruna a hradu Kost Francesco Kinský dal Borgo, ředitel hradu Svojanov a vlastník zámku Poláky Miloš Dempír a zakladatel iniciativy Objevuj památky Petr Lukas.

Zakladatelé Asociace nestátních otevřených památek (ANOPA) počítají, že v budoucnu bude mít desítky členů.

Podle majitelky zámku Loučeň Kateřiny Šrámkové je snahou asociace otevřít nestátní památky znovu co nejdříve veřejnosti. „Pro nás je úplně nejhorší situace, kdy musíme mít nuceně zavřeno a kdy třeba některá jiná odvětví mohou provozovat za určitých bezpečnostních opatření, a my prostě nemůžeme. Domnívám se, že když je v památkovém objektu skupina deseti osob, které mají roušky nebo respirátory, tak to určitě není riskantnější, než když jde stejný počet osob nakupovat někam do supermarketu,“ řekla.