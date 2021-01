Místo pořádání kurzů pomáhají Senior Pointy s registrací k očkování

přehrát video Ředitel Senior Pointů: „Na jednotlivých Senior Pointech řešíme desítky případů každý den.“

Podle Jakuba Cardy, který je ředitelem společnosti provozující Senior Pointy, vyřizují pracovníci kontaktních míst desítky hovorů denně. „Senioři se hlavně ptají, chtějí vědět informace. Mají strach, jestli se na ně dostane, jestli to stihnou,“ přiblížil. Dodal, že desítky hovorů denně jsou jen zlomkem počtu lidí, kteří volali loni na jaře, když vláda poprvé rozhodla o utlumení veřejného života. Že volá méně lidí, přičítá Carda existenci dalších podpůrných linek. Když mají senioři zájem, pracovníci Senior Pointů jim také pomáhají se samotnou registrací do státního systému, jehož prostřednictvím dostanou termín vakcinace. „Naši pracovníci se snaží odnavigovat je. Formuláře jsme si také zkoušeli a jsme na to připraveni. Klient zavolá a pracovník ho provede celým procesem. Nicméně je to velice náročné. Když systém začínal, u jednoho člověka to trvalo třeba půl hodiny,“ podotkl Jakub Carda.

Na některé Senior Pointy mohou senioři, kteří si s elektronickým objednáváním na očkování nevědí rady, i přijít. Ředitel ale zdůraznil, že na pobočce může být vždy jen jeden klient, a proto je potřeba se na návštěvě předem domluvit. „Vzhledem k tomu, v jak špatné epidemiologické situaci jsme, je to výjimečné, ale jsme připraveni a ve většině krajů jsou na to pobočky nachystány. Jeden člověk by mohl přijít. Proto je potřeba zavolat dopředu,“ zdůraznil. Senior Pointy, které jsou v současnosti v šesti krajích, zejména v Jihomoravském a Moravskoslezském, v minulosti organizovaly pro seniory zájmovou činnost – například kurzy či výlety. Doba, kdy je žádoucí, aby lidé trávili co nejvíce času doma, to výrazně změnila.