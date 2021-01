Začala „ptačí hodinka“. Sčítání ptáků má ornitologům přinést informace o výskytu jednotlivých druhů

Sčítací akce se může účastnit kdokoli, kdo si najde hodinu čas na sledování ptáků u krmítka. Lidé opeřence sledují a zapisují jejich počet i jednotlivé druhy. Česká společnost ornitologická uspořádala letos sčítání ptáků už potřetí, probíhat bude až do neděle. Jenom loni se do akce zapojilo skoro 22 tisíc lidí.

„Na formuláři jsou vyobrazeny druhy, se kterými se nejčastěji na krmítku potkáte. Máte tam i vysvětleno, jak přesně se ptačí hodinka sčítá,“ řekla Hořáková. Podle ní však není problém, když člověk ptáka na krmítku nepozná. I na to je formulář připraven, nachází se v něm kolonka „neznámý druh“. „Ani ornitologové nepoznají každého prolétajícího ptáka,“ dodala.

Další podpůrné materiály, které mají pomoci lidem poznat ptáky na krmítku, najdou lidé opět na webu České společnosti ornitologické.

Sčítat všechny ptáky, nebo jenom ty na krmítku?

Podle Hořákové mohou lidé zapisovat informace i o ptácích, kteří proletí kolem nebo si sednou na nedalekou větev. Nemusí tak jít pouze o ty jedince, kteří sedí přímo na krmítku.

Důležité je odesílat i nulové výsledky, to znamená, že pokud za celou hodinu člověk žádného ptáka neuvidí, je potřeba to přiznat. Rozhodně to podle Hořákové neznamená, že by měl člověk začít sčítat v jiném čase nebo na jiném místě. I nulové výsledky jsou totiž pro ornitology důležité. Každý se ale může zapojit i víckrát. Podle Hořákové je však nutné dokončit jednu ptačí hodinku, odeslat data ornitologům a až poté zahájit další sčítání.