Státní zástupce obžaloval muže, který ve sněmovně ohrožoval nožem policisty. Hrozí mu až 12 let vězení

Státní zástupce obžaloval muže, který se na konci loňského ledna pokusil proniknout do Poslanecké sněmovny s nožem v ruce a ohrožoval tam policisty. Jeho případem se bude zabývat Obvodní soud pro Prahu 1. Na dotaz ČT to potvrdil mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala. Obžaloba muže viní z pokusu o vyhrožování orgánu veřejné moci a z násilí proti úřední osobě, za což mu hrozí až 12 let vězení.