Česku chybí pěstouni, novela by jim měla přidat aspoň 10 tisíc korun

Pěstouni řeší i psychické problémy dětí. Od státu ti dlouhodobí měsíčně dostávají dvanáct tisíc, pokud se starají o jedno dítě. Když o dvě, tak je to 18 tisíc.

„Chtěli jsme pomoci dětem z dětského domova nebo kojeneckého ústavu, které neměly to štěstí, aby vyrůstaly ve své rodině,“ říká Krejčíková, která je zároveň předsedkyní Aliance náhradních rodin.

Pěstouni dětem zajišťují jídlo, oblečení, kroužky. Dopoledne se matka a dlouhodobá pěstounka Bohumila Krejčíková se staršími dětmi učí. S manželem vychovávají kromě dvou vlastních ještě čtyři další děti. Pěstouny jsou sedmnáct let.

Ti na přechodnou dobu, kteří mají dítě u sebe do chvíle, než se vyřeší situace v jeho rodině, berou 20 tisíc. „Je to plat, ze kterého vyžijí jen velmi těžce, pěstouni těžko najdou zaměstnavatele, který je zaměstná na měsíc, než zase dostanou další dítko,“ popisuje Krejčíková.

Teď by se to ale mohlo zlepšit. Novela o sociálně-právní ochraně dětí počítá se zvýšením jejich platu nejméně o 10 tisíc korun. „Budeme hledat takovou podporu všech aktérů, aby byl zájem činnost pěstouna dělat, protože si myslíme, že to je velmi důležité,“ říká ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

Pěstounů je v Česku nedostatek. V dětských domovech končí přes tisíc dětí ročně. Lidé přitom o tuto formu pomoci zájem mají, často je ale odradí zdlouhavý a komplikovaný úřední proces.