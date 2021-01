On-line divize vydavatelství Mladá fronta se prodá nejméně za 15 milionů. Zájemci budou přihazovat v aukci

Podle rejstříku by chtělo divizi či její části koupit 13 zájemců. Firmy A 11 a Internet info nabídly, že ji koupí celou. Ve středu v insolvenčním rejstříku nabídla firma New Look Media za on-line divizi a týdeník Euro 15,8 milionu korun bez DPH. Hýsková před Vánoci uvedla, že eviduje 16 zájemců o koupi částí vydavatelství. Na jednání věřitelského výboru v prosinci řekla, že lze prodat čtyři části, firma by tak získala až 50 milionů korun.

V pátek mohou kupci přihazovat k vyvolávací ceně 15 milionů po částkách 100 tisíc korun. „Zájemce, který předloží nabídku nejvyšší, na kterou již nebude žádný jiný zájemce ochoten reagovat, bude obratem vyzván k úhradě kupní ceny na účet,“ uvedla insolvenční správkyně Petra Hýsková. Poté, co vítěz zaplatí, uzavře s ním kupní smlouvu. „Do konce týdne to (prodej divize) plánuji dokončit,“ řekla ve středu Hýsková.