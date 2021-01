Mnozí turisté v přírodě nedbají pravidel. Ruší zvířata, kterým hrozí úhyn, varuje mluvčí šumavského parku

Upozornil na to, že jezera jsou sice přístupná, ale ne ze všech stran. Zamrzlá hladina však dovoluje dostat se i do míst, kam by se v létě turisté nevydali. „V těch místech žijí chránění živočichové, například tetřev hlušec, ten je zvlášť citlivý na rušení v zimním období. Před člověkem prchá, absolutně se vysiluje, a když se to stane několikrát v průběhu zimy, kdy nemá možnost doplnit energii, tak to může skončit až smrtí zvířete,“ řekl mluvčí a upozornil, že na území žije mnoho dalších druhů živočichů.

Strážce národního parku může v případě porušení pravidel provinilce z oblasti vykázat i udělit pokuty za porušení zákona o ochraně přírody. Lidem, kteří byli na hladině jezera, hrozila pokuta až ve výši 10 tisíc korun. „Náš strážce to v této chvíli řešil domluvou,“ uvedl Novák. V případě, že by se případ dostal až do správního zřízení, hrozí pak pokuta až desetinásobná.

Rok 2020 v návštěvnosti Šumavy trhal rekordy

Mluvčí potvrdil, že v minulém i na začátku letošního roku je Šumava vyhledávanou lokalitou. „Tlak je permanentní. Listopad roku 2020 se zapíše do statistik návštěvnosti jako měsíc, kdy se návštěvnost dala směle porovnávat s vrcholnými měsíci v létě. Přitom vždy patřil mezi nejklidovější měsíce,“ řekl.

Do přírody podle něj lidé míří od brzkých ranních hodin do pozdního večera a někteří si národní park vychutnávají i v noci. Pokud dodržují veškerá pravidla, jejich návštěva není pro přírodu zátěží. „Jdu, jako kdybych šel na návštěvu k přátelům. Také se chovám slušně,“ dodal Novák.